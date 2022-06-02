Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı - Haberler

Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Emre Yüce, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı biberonla süt verip besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Emre Yüce, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı biberonla süt verip besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Karabük Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Emre Yüce, ilçeye bağlı Ovacuma köyü ormanlık alanında bitkin halde bulduğu yavru karacayı evine götürdü. Yüce, yavru karacayı biberonla süt verip beslerken, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler tarafından teslim alındıktan sonra bakımı ve beslemesi yapılan yavru karaca yeniden doğal ortamına bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Safranbolu Emre Yüce Karabük Güncel Haberler

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