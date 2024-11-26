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Bitkin Dağ Keçisi Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Bitkin Dağ Keçisi Ekipler Tarafından Kurtarıldı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu, bir vatandaş tarafından yetkililere teslim edildi ve tedavi altına alındı.

Doğada bitkin düşen dağ keçisi ekiplere teslim edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağda bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu, yetkililere teslim edildi.

Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çarhanek mezrasında ikamet eden Nevzat Yetkin isimli vatandaş, Haluf Dağı'nda bitkin halde gördüğü dağ keçisi yavrusuna yaklaştı. Dağ keçisinin kaçmadığını ve hasta olduğunu fark eden Nevzat Yetkin, yavru keçiyi yaklaşık 3 kilometre kucağında taşıyarak Çarhanek mezrasına getirdi.

Daha sonrasında ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Hasta dağ keçisi, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ERKUT - Güncel
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