Bismil'de İki Aile Barıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçeye bağlı Hasanpınar köyünde 18 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölmesiyle sonuçlanan kavganın ardından Yalçın ve Kılıç aileleri arasında husumet başladı.

Husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

Ailelerin ikna edilmesi üzerine ilçedeki bir çay bahçesinde barış töreni düzenlendi.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Enver Polatoğlu da barışın hem dini hem insani bir görev olduğunu dile getirdi.

Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Resulullah efendimiz kendisine zulmedenleri affetti çünkü o rahmet peygamberiydi. Bizler de onun ümmeti olarak affetmeyi, barışı ve kardeşliği hayatımızın merkezine koymalıyız. Bir yerde sulh varsa oraya hayır iner, orada selamet olur."

Kanaat önderlerinden Ömer Çalın da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, barışmayı kabul eden ailelerin kutsal bir iş yaptıklarını söyledi.

Barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Çalın, "Allah'a şükür aileler bizi kırmadı. Bu kan davasını barış ile sonlandırmayı Allah'ın izni ile başardık. Özellikle kadınlar barış için büyük bir fedakarlık yaptılar. Bize yardımcı oldular, bu davayı onlarla birlikte barışla sonuçlandırdık." dedi.

Muhammed Gülfidan da barışın gerçekleştirilmesinde katkı sunan Kaymakam Recep Hisar'a teşekkür ettiğini ifade ederek, "Elhamdülillah Kaymakam beyin desteğiyle de bu mesele barış ile sonuçlandırıldı. Bu barışa katkı sağlayan çok kişi oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra her iki aile bireyleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini ederek, tokalaştı.

Program, verilen yemekle son buldu.

Törene, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.