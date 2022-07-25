Bismil'de "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı
AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hasan Gündüz - Güncel