Bismil'de "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Hasan Gündüz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler

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