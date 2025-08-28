Bismil'de Aile İçi Tartışma Kanla Bitti

Bismil'de Aile İçi Tartışma Kanla Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, eniştesi tarafından bıçaklanan Ahmet Şimşek hayatını kaybetti. Olayda enişte Kasım A. gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, çıkan tartışmada eniştesi Kasım A. (44) tarafından bıçaklanan Ahmet Şimşek (31), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çöltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpederinin evine giden Kasım A., ile kayınbiraderi Ahmet Şimşek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kasım A., mutfaktan aldığı bıçakla kayınbiraderi Ahmet Şimşek'i yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kasım A. kaçarken, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kasım A., bir süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti

Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.