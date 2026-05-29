Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde, Kırgız opera sanatçıları dünya klasiklerinden eserler seslendirdi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği rezidansı, Kırgız opera sanatçılarının dünya klasiklerinden eserler seslendirdiği konsere ev sahipliği yaptı. Programa diplomatlar ve davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirilen programa, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, Büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, geceye katılan davetlilere ve organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Seçkin sanatçıların çok özel bir repertuar sunacağını belirten Ökem, "Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükelçilik rezidansında bunu ilk kez deniyoruz. Umarım salonun akustiği iyi olur ve keyifli bir dinleti geçiririz." ifadesini kullandı.

Kırgız opera sanatçılarının dünya klasiklerinden eserler seslendirdiği program, davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Konser öncesinde konuklara geleneksel Türk simidi ikram edildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
