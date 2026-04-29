Bisikletli gezginlerin Türkiye turunun ardından ülkelerine dönüyor

Dünya turu kapsamında bisikletleriyle yola çıkan Mattias Traballano (33) ve Joanna Desmet (31), Türkiye'deki rotalarını tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

Yeni Zelanda'dan yaklaşık üç yıl önce yola çıkan gezginler Traballano ve Desmet, Türkiye'de Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere birçok kenti ziyaret etti.

Gelibolu'da bir gece konaklayan Traballano ve Desmet, buradan Edirne sınırı üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa rotasını takip edip İtalya'ya ulaşmayı planlıyor.

Traballano, yaptığı açıklamada, İtalya'da bir inşaat malzemeleri mağazasında elektrik bölümü satış elemanı olarak çalıştığını belirterek, uzun soluklu yolculuğunda birçok ülkeyi bisikletle geçtiğini söyledi.

Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun kaldığını dile getiren Traballano, "Birçok ülkeyi dolaştıktan sonra Türkiye'ye geldim. Burada mükemmel dostluklar edindim. Gittiğimiz her yerde bizi misafir olarak gördüler ve çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.

Desmet de Türkiye'de özellikle insanların sıcak yaklaşımından etkilendiğini belirterek, yolculuklarının Avrupa etabını tamamladıktan sonra İtalya'da son bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
