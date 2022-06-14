Bisikletle dünya turuna çıkan Arjantinli çift Karapınar'a geldi

Bisikletle dünya turuna çıkan Arjantinli çift Karapınar'da Meke krater gölünde kamp kurdu.

Fotoğrafçı Carla Vales (34) ve gıda mühendisi olan eşi Leonardo Santi (34), 2019 yılında çıktıkları dünya turunda son durakları Karapınar oldu.

Piri adını verdikleri köpekleri ile Meke Gölü'nde gün batımını izleyerek bol bol fotoğraf çeken Arjantinli çift, günde 8 saat pedal çevirerek 25 bin kilometre yol aldıklarını söyledi.

Carla Vales AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bisikletle seyahat ediyoruz. Çünkü hem ekonomik hem ekolojik anlamda çevreyi kirletmiyor. Çadırda kalıyoruz. Hem de bu insanlara daha yakın olmamızı sağlıyor. Meke Gölü fotoğrafçılar için çok güzel bir yer, ışığı çok güzel." dedi.

Türk insanının çok misafirperver olduğunu belirten Carla Vales, "Dünya'yı gezme fikrini gerçekleştirmek için, yaşamak için önemli olduğunu düşündüğümüz birkaç şeyi bisikletlerimize yükledik ve turumuza başladık. Sayısız şüphe ve korkuyla birlikte belirsizliğe, bilinmezliğe doğru yöneldiğimizi biliyorduk. Ama 3 yılda çok güzel insanlarla tanıştık. Neyle ve kiminle buluşacağımızı bilmeden, hayatımızdaki tek kesinlik, dünyayı görmeye gitme kararımızdı. Gittiğimiz ülkeler hakkında çok şeyler öğrendik. İnsanlarıyla kaynaştık, bir buçuk aydır Türkiye'deyiz. Bir çok şehrini gezdik, Türkiye unutamayacağımız bir ülke." dedi.