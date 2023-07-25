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Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

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Adana'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk bisikletiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada 01 DK 745 plakalı otomobil kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

ADANA - Adana'da bisikletiyle yolun karşısına geçmen isteyen çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk bisikletiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada 01 DK 745 plakalı otomobil kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

Adana Güncel Haberler

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