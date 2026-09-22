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Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti

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Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bindiği bisiklet ile istinat duvarından düşen Havva Yıldız (9), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bindiği bisiklet ile istinat duvarından düşen Havva Yıldız (9), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oynayan Havva Yıldız, bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek istinat duvarından düştü. Yıldız, ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havva Yıldız, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, buradan da ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Havva Yıldız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından Besni Sarıkaya köyünde toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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