Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' İstanbul'a ulaştı

İSTANBUL (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere 19 Mayıs'ta alınan toprak, bisikletçiler tarafından İstanbul'a getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından dün İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ'ın ardından Silivri'ye ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı Tekirdağlı bisikletçiler tarafından taşınan toprağın getirildiği Silivri Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törende, Tekirdağlı bisiklet sporcularından toprağı teslim alan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Toğan, daha sonra toprakla birlikte getirilen Türk bayrağını İstanbullu bisiklet sporcularına teslim etti. Sporcular, aldıkları emaneti Silivri'den Gebze'ye kadar taşıyacak.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.