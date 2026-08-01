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Bisiklet ve yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Bisiklet ve yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
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Koray ÜNLÜ/MERSİN, – MERSİN'de bisiklet ve yayalara ayrılan yolda motosiklet kullanan sürücüye 49 bin 4 lira idari para cezası kesildi.

Koray ÜNLÜ/MERSİN, – MERSİN'de bisiklet ve yayalara ayrılan yolda motosiklet kullanan sürücüye 49 bin 4 lira idari para cezası kesildi. Aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, motosikleti de 30 gün trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada sahil bandındaki bisiklet ve yaya yürüyüş yolunda motosikletle dolaşan sürücüye ait görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında yayaların ve bisikletlerin kullanımına ayrılan alanda motosiklet kullanan sürücünün M.E. olduğu tespit edildi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 49 bin 4 lira idari para cezası uygulandı. Aday sürücü statüsündeki M.E.'nin aldığı ceza puanları nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, motosikleti de 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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