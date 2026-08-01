Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasının ardından bir foseptik kapağının üzerinin klozetle kapatılması görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İlginç görüntü vatandaşların tepkisini çekerken, ortaya çıkan manzara sosyal medyada da ilgi gördü.

Olay, Medrese Mahallesi Melikgazi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürütülen kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından foseptik kapağının üstü, güvenlik amacıyla klozetle kapatıldı. Klozetin foseptik kapağı üzerinde durduğu görüntü, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Mahalle sakinlerinden Durmuş Öcal, uygulamaya tepki göstererek, "Rezillik. Hangi çağda yaşıyoruz? Klozet koymak ne demek? Böyle bir uygulama kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Adem Sayan ise hayatında ilk kez böyle bir önlem gördüğünü belirterek, "Hayatımda ilk kez böyle bir önlem görüyorum. İnsanın aklı almıyor" dedi.

Öte yandan, foseptik kapağının üzerine yerleştirilen klozet ilginç görüntüler oluştururken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı