Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darbettikleri öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa saldırdığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerden biri, çocuğun önünü keserek düşmesine neden olduktan sonra boğazını sıktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, Toros Mahallesi'ndeki sokakta duran Cumali Y. (24) ve Adem T. (34) bisiklet süren çocuklara tepki gösterdi.

Bisikletlilerden 12 yaşındaki Ç.A.D'nin önünü kesip düşmesine neden olan şüphelilerden Cumali Y. çocuğun boğazını sıktı.

Durumu öğrenen Ç.A.D'nin ailesinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan Adem T, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, Cumali Y. ise adliyeye sevk edildi.

Cumali Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
