Eskişehir'de bisiklet demiri vücuduna saplanan çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, elektrikli bisiklet kullanan 9 yaşındaki Ömer Çelik, düşerek vücuduna saplanan gidon demiri nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düştüğü bisikletin demirinin vücuduna saplanması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Zincirlikuyu Mahallesi Çağlayan Sokak'ta elektrikli bisiklet kullanan 9 yaşındaki Ömer Çelik, otopark rampasına takılarak yere düştü.
Düştüğü bisikletin gidon demiri vücuduna saplanan Çelik, vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner