İngiltere'de cami çıkışı bıçaklanan 3 kişiden biri öldü

İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan Oldbury Camisi çıkışında bıçaklanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

West Midlands Polisi dün akşam teravih namazı sonrası cami çıkışındaki otopark alanında 3 erkeğin bıçaklandığını açıkladı.

Olayın, otoparkta yaşanan bir tartışmanın ardından yaşandığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşında olduğu, yaralı iki kişiden birinin 19, diğerinin ise 22 yaşında olduğu kaydedildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklayan West Midlands Polisi, olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtirken vakanın şimdilik ırkçı ya da ayrımcı bir saldırı olarak ele alınmadığının altını çizdi.

Polis, bölgedeki güvenlik kameraları, görgü tanıklarının ifadeleri ve kanıtların incelenmesinin ardından olaya ilişkin daha detaylı bilgi paylaşılacağını da duyurdu.