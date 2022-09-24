Sahte içki içen baba oğul zehirlenerek hayatını kaybetti Güncel Haberler Hatay'da 4 Eylül günü sahte içkiden zehirlenen 12 kişi tedavi altına alındı. Tedavinin 2. gününde 64 yaşındaki Naci Dikmen ve 2 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenen ve tedavisi devam eden İlkay Dikmen, babasının ölümünden 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Aynı kaderi paylaşan baba ve oğulun ölümünün ardından geriye duydu dolu sosyal medya mesajları kaldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelen 12 kişi 4 Eylül tarihinde İskenderun ilçesinde bulunan hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan 9 kişiden 3 kişi 6 Eylül günü hayatını kaybetti. Evde içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 40 yaşındaki İlkay Dikmen, babası Naci Dikmen'in ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. BABA OĞUL AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Eylül günü 12 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi görenlerden Muharrem K. (62), Celal Daher (63) ve Naci Dikmen (64), iki gün sonra yaşamını yitirdi. İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi devam eden 9 kişiden, Naci Dikmen'in oğlu İlkay Dikmen de babasının ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. Dikmen'in cenazesi, dün Çankaya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.' ALLAH KİMSEYE BABA ACISI GÖSTERMESİN' PAYLAŞIMI YAPMIŞ İlkay Dikmen'in 2018 yılında babasıyla selfie çektiği, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Allah kimseye baba acısı göstermesin. Baba candır, gerisi yalandır. Allah'ım başımızdan eksik etmesin babam" mesajıyla paylaştığı görüldü. Sahte içkiden ölen Celal Daher'in eşi Gülseren Daher'in (58) de aralarında bulunduğu 8 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sahte içkilerin temin edildiği değerlendirilerek gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İskenderun Eylül Baba Güncel Haberler

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