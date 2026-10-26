Birlik ve Dayanışma Sendikası yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığını bildirdi

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(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimliği ile ilgili yönetmeliği eleştirdiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesine rağmen uygulanmadığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Aile hekimliği yönetmeliğini eleştirdiği için sözleşmesi feshedilen Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı kesinleşmesine rağmen uygulanmadı" denildi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mahkeme kararlarını uygulamak anayasal zorunluluktur. Sağlık Bakanlığı neden yargı kararlarını tanımıyor? Bu hukuksuzluğa kim dur diyecek?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA