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Birlik ve Dayanışma Sendikası yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığını bildirdi

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Birlik ve Dayanışma Sendikası yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığını bildirdi Haber Videosunu İzle
Birlik ve Dayanışma Sendikası yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığını bildirdi
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Birlik ve Dayanışma Sendikası, sözleşmesi feshedilen 3. Şube Başkanı Eryazğan hakkındaki yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesine rağmen uygulanmadığını bildirdi. Dr. Mehlepçi, yargı kararlarını uygulamanın anayasal zorunluluk olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığını eleştirdi.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimliği ile ilgili yönetmeliği eleştirdiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesine rağmen uygulanmadığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Aile hekimliği yönetmeliğini eleştirdiği için sözleşmesi feshedilen Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı kesinleşmesine rağmen uygulanmadı" denildi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mahkeme kararlarını uygulamak anayasal zorunluluktur. Sağlık Bakanlığı neden yargı kararlarını tanımıyor? Bu hukuksuzluğa kim dur diyecek?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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