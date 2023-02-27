Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol: "Stratejik Öneme Sahip Personel İçin Güvenli Lojmanlar Yapılmalı"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 6 Şubat depremlerinin kamu lojmanlarının önemini gösterdiğini belirterek, “Stratejik öneme sahip personellerin oturacakları binanın kendi inisiyatiflerine bırakılmaması gerekir. Personellerin ortalama bir kira ücreti ödeyerek oturacakları binaları devletin kendi eliyle en sağlam şekilde yapması gerekir. Çünkü bir afet anında o insanlar bize lazım. O insanlar hayatını kaybettiğinde ya da yakınını kaybettiğinde hizmet vermesi de olumsuz etkileniyor. Hizmet veremiyor” dedi.

KERİM UĞUR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 6 Şubat depremlerinin kamu lojmanlarının önemini gösterdiğini belirterek, "Stratejik öneme sahip personellerin oturacakları binanın kendi inisiyatiflerine bırakılmaması gerekir. Personellerin ortalama bir kira ücreti ödeyerek oturacakları binaları devletin kendi eliyle en sağlam şekilde yapması gerekir. Çünkü bir afet anında o insanlar bize lazım. O insanlar hayatını kaybettiğinde ya da yakınını kaybettiğinde hizmet vermesi de olumsuz etkileniyor. Hizmet veremiyor" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren on binlerce vatandaşın arasında afet anlarında stratejik öneme sahip sağlık çalışanı, polis ve asker olmak üzere kamu personelinin de olduğunu dikkat çekti. Kamu lojmanı geleneğine geri dönülmesi gerektiğini belirten Doğruyol, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"LOJMANLARDA OTURAN MEMUR SAYISI AZALDI"

"Bizim daha eski devlet geleneğimizde devlet memurlarının lojmanlarda oturma geleneği vardı. Maalesef son yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanları başta olmak üzere lojmanlar ya bir şekilde satıldı ya da bakımsız kaldı. Lojmanlarda oturan devlet memuru sayısı oldukça azaldı. Bu deprem bize lojmanların yeniden gündeme gelmesi gerektiğini gösterdi. Stratejik öneme sahip personellerin oturacakları binanın kendi inisiyatiflerine bırakılmaması gerekir. Personellerin ortalama bir kira ücreti ödeyerek oturacakları binaları devletin kendi eliyle en sağlam şekilde yapması gerekir. Çünkü bir afet anında o insanlar bize lazım. O insanlar hayatını kaybettiğinde ya da yakınını kaybettiğinde hizmet vermesi de olumsuz etkileniyor. Hizmet veremiyor" dedi.