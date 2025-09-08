Birleşmiş Milletler: Yüksek Düzeyli Hafta Görüşmeleri New York'tan Taşınmayacak

NEW Birleşmiş Milletler (BM), 23 Eylül'de New York'ta başlayacak genel kurul yüksek düzeyli hafta görüşmelerinin yerinin değişeceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin New York'ta 80. BM Genel Kurulu oturumu çerçevesinde 23 Eylül'de başlayacak yüksek düzeyli haftaya katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinin ardından görüşmelerin taşınabileceğine ilişkin iddialar hakkında konuşan Dujarric, "Bazı yalan haberlerde, genel kurulda bir oylama yapılarak görüşmelerin yerinin değiştirileceğinin kararlaştırdığına ilişkin yanlış bilgi yayıldı. Böyle bir oylama gerçekleşmedi." bilgisini verdi.

Dujarric, yüksek düzeyli hafta görüşmelerinin başka bir şehirde yapılacağına dair bir hazırlıktan da haberdar olmadığını aktardı.

Bazı haber sitelerinde, yüksek düzeyli hafta görüşmelerinin New York'tan Cenevre'ye taşındığı iddia edilmişti.

Ev sahibi ülke anlaşmaya uymak zorunda

BM'ye katılacak delegasyonların vize düzenlemesiyle ilgili ev sahibi ülkeyle anlaşma bulunduğunu anımsatan Dujarric, ev sahibi ülke olarak ABD'nin bu anlaşmanın yükümlülüklerine uymak zorunda olduğunu ifade etti.

Dujarric, Filistinli yetkililerin Genel Kurul görüşmelerine katılamaması halinde verecekleri tepki konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, "BM'yle işi olan delegasyonlar, diplomatlar, gazetecilerin hepsine anlaşmalarda da belirtildiği üzere, ABD'ye ve bununla bağlantılı olarak BM'ye giriş imkanı tanınmalı." uyarısında bulundu.

ABD yönetimi, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmişti.

Yapılan açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.