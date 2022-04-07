Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan bölgeyi ziyaret etti
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Martin Griffiths'in bölgeye gelişi Martin Griffiths'in toplu mezarların başında bilgilendirilmesi Heyetin bölgeden ayrılması Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan yeri ziyaret etti.
Martin Griffiths'in bölgeye gelişi
Martin Griffiths'in toplu mezarların başında bilgilendirilmesi
Heyetin bölgeden ayrılması Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan yeri ziyaret etti.