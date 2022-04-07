Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan bölgeyi ziyaret etti - Haberler

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Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan bölgeyi ziyaret etti

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Martin Griffiths'in bölgeye gelişi Martin Griffiths'in toplu mezarların başında bilgilendirilmesi Heyetin bölgeden ayrılması Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan yeri ziyaret etti.

Martin Griffiths'in bölgeye gelişi

Martin Griffiths'in toplu mezarların başında bilgilendirilmesi

Heyetin bölgeden ayrılması Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan yeri ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan bölgeyi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan bölgeyi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Martin Griffiths Buça'da toplu mezar bulunan bölgeyi ziyaret etti

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Güncel, Haberler

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