Haberler

Birleşmiş Milletler, Melissa Kasırgası'nın Getirdiği Felaketi Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Melissa Kasırgası'nın Küba, Haiti ve Jamaika'da en az 75 can kaybı ve 5 milyon insanın etkilenmesine neden olduğunu bildirdi. Ayrıca, 770.000'den fazla kişinin yerinden edildiği ve binlerce ev, okul, sağlık tesisinin zarar gördüğü belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Karayipler'i bir hafta önce vuran Melissa Kasırgası nedeniyle Küba, Haiti ve Jamaika'da en az 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, cuma günü yaptığı açıklamada kasırga nedeniyle 770.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini ve on binlerce ev, okul ve sağlık tesisinin zarar gördüğünü veya tahrip olduğunu söyledi.

Haq, "BM olarak ortaklarımızla birlikte üç ülkedeki yetkililere destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Haq, Jamaika'da BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin insani yardım konularında hükümete yardımcı olmak ve operasyonları güçlendirmek için ek personel gönderdiğini söyledi.

Sözcü, Gıda ve Tarım Örgütü'nün Küba'da geçim kaynaklarının yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için tarım aletleri, hayvan yemi ve balıkçılık malzemeleri gönderdiğini, Dünya Gıda Programı'nın ise ülkenin doğu eyaletlerine mobil depolar, aydınlatma kuleleri ve çadırlar gönderdiğini söyledi.

Haq, farklı BM kurumlarının bölgede çalıştığını belirtti. Buna göre Nüfus Fonu, üreme sağlığı kitleri dağıtıp cinsiyete dayalı şiddeti önlemek ve buna müdahale etmek için ortaklarla birlikte çalışırken, Kalkınma Programı erken toparlanma sürecine yardımcı olmak için çatı malzemeleri, alet kitleri ve jeneratörler sağlıyor. Çocuk Fonu da günlük 16.000 kişiye fayda sağlayacak su depolama ve arıtma malzemeleri dağıtıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.