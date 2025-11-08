Birleşmiş Milletler, Melissa Kasırgası'nın Getirdiği Felaketi Açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Karayipler'i bir hafta önce vuran Melissa Kasırgası nedeniyle Küba, Haiti ve Jamaika'da en az 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, cuma günü yaptığı açıklamada kasırga nedeniyle 770.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini ve on binlerce ev, okul ve sağlık tesisinin zarar gördüğünü veya tahrip olduğunu söyledi.

Haq, "BM olarak ortaklarımızla birlikte üç ülkedeki yetkililere destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Haq, Jamaika'da BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin insani yardım konularında hükümete yardımcı olmak ve operasyonları güçlendirmek için ek personel gönderdiğini söyledi.

Sözcü, Gıda ve Tarım Örgütü'nün Küba'da geçim kaynaklarının yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için tarım aletleri, hayvan yemi ve balıkçılık malzemeleri gönderdiğini, Dünya Gıda Programı'nın ise ülkenin doğu eyaletlerine mobil depolar, aydınlatma kuleleri ve çadırlar gönderdiğini söyledi.

Haq, farklı BM kurumlarının bölgede çalıştığını belirtti. Buna göre Nüfus Fonu, üreme sağlığı kitleri dağıtıp cinsiyete dayalı şiddeti önlemek ve buna müdahale etmek için ortaklarla birlikte çalışırken, Kalkınma Programı erken toparlanma sürecine yardımcı olmak için çatı malzemeleri, alet kitleri ve jeneratörler sağlıyor. Çocuk Fonu da günlük 16.000 kişiye fayda sağlayacak su depolama ve arıtma malzemeleri dağıtıyor.