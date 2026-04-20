BM: Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana en az 227 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Lübnan'da İsrail'in saldırılarının başladığı 2 Mart'tan bu yana en az 227 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla çocuğun yaralandığını bildirdi. Ayrıca, 350 binden fazla kişi yerinden edildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

İsrail'in saldırılarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili bir raporu paylaşan Dujarric, "Lübnanlı yetkililer, 2 Mart'tan bu yana en az 277 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla çocuğun ise yaralandığını belirtiyor. Buna ek olarak, 350 binden fazla kişi yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Dujarric, yerinden edilen kişilerin büyük bir bölümünün temel hizmetlere erişimin kısıtlı olduğu ve aşırı kalabalık barınma koşullarında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Ateşkese dikkati çeken Dujarric, sahadaki durumun kırılganlığını korumaya devam ettiğini belirterek, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalarda İsrail ordusuna ait "topçu atışlarını ve yıkım faaliyetlerini" gözlemlemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Dujarric, ülkedeki insani yardım müdahalelerinin "ihtiyaçlara kıyasla" yetersiz kalmaya devam ettiğini vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Mart ayı ortasında, üç aylık bir süre zarfında 1 milyon kişiye ulaşmak amacıyla yapılan 308 milyon dolarlık acil yardım çağrısına bugüne kadar, aslında ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca yüzde 30'una tekabül eden 94 milyon dolarlık bir yanıt alınabildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
