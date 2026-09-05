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BM'den Afrika lehine harita kararı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların dünya çapında kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların dünya çapında kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge kabul edildi.

BM Genel Kurulunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge oylandı.

Togo tarafından önerilen ve Afrika Birliği (AfB) tarafından desteklenen önerge 164 lehte oyla kabul edilirken, tek aleyhte oy ABD tarafından verildi.

Söz konusu karar her ne kadar bağlayıcı olmasa da hükümet ve kurumların 16. yüzyıldan bu yana yaygın olarak kullanılan "Merkatör Projeksiyonu" yerine "Eşit Dünya" (Equal Earth) projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritalarını kullanmalarının teşvik edileceği anlamına geliyor.

"Haritayı Düzeltin" kampanyası

Okullar, gazeteler ve televizyon yayınlarında en yaygın görülen, Avrupa'yı merkeze alan dünya haritası, haritacı Gerardus Mercator'ün 16. yüzyılda deniz seferlerinde daha kolay yol bulunabilmesi için geliştirdiği "Merkatör Projeksiyonu"nu temel alıyor.

Bu bilinen en yaygın dünya haritası, kıtaların şeklinin korunmasına odaklandığı için Ekvator ve tropikal bölgelerdeki toprakları, kutuplardakinden daha küçük gösteriyor.

Ancak ABD, Avrupa ve Rusya gibi ülkeleri olduğundan daha geniş alana sahip gösteren bu haritanın, değişik projeksiyon teknikleri geliştirilmesine rağmen hala yaygın kullanılması siyasi tartışmalara konu oluyor.

AfB destekli "Haritayı Düzeltin" (Correct the Map) kampanyası ise Dünya'yı ve özellikle Afrika kıtasını gerçek boyutlarıyla orantılı olmayan şekilde tasvir eden Merkatör Projeksiyonu'nun yerine, okullar, medya ve diğer kurumlarda "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasının kullanılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA
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