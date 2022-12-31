Birleşik Metal-İş: Bekaert Grevi Başarıyla Sona Erdi. İşçiler İlk 6 Ay İçin Yüzde 84,83 Zam Alacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelediği Bekaert'teki grevin başarıyla sona erdiğini, Bekaert işçilerinin ilk 6 aylık dönem için yüzde 84,83 zam alacağını açıkladı.

Birleşik Metal-İş, Kocaeli'nde 18 gündür devam eden Bekaert grevinin dün akşam saat 23: 00'te yapılan anlaşmayla kazanımla sona erdiğini duyurdu. Birleşik Metal-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Bu grev, esas olarak mali sonuçları üzerinden değil, Türkiye işçi sınıfı tarihindeki önemli yeri ile anılacaktır. Grev yasağına karşı yapılan bu şanlı grevle sendikal mücadelede artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bekaert grevimiz sonrası artık grev yasakları tarihin çöp sepetine atılmıştır" denildi.

Birleşik Metal İş'in Bekaert grevinin sona ermesine ilişkin açıklaması şöyle:

"BEKAERT GREVİMİZ BAŞARIYLA SONA ERDİ"

"Bekaert grevimiz başarıyla sona erdi. 13 Aralık 2022 günü başlayan grevimiz, 18. günün ardından, bugün saat 23: 00'te yapılan anlaşma ile sona erdi. Anlaşma öncesi, gelinen aşama hakkında işçilere bilgi verildi, işçilerin onay vermesi üzerine grev sona erdirildi ve anlaşma tutanağı imzalandı.

"İLK 6 AYLIK DÖNEM İÇİN YÜZDE 84,83 ORANINDA ZAM ALINDI"

Ücret zammı olarak, ilk 6 aylık dönem için işveren yüzde 50 oranında artış önermişti ve bu oranın işçiler tarafından kabul görmemesi üzerine başlayan grevimiz sonrası, ilk 6 aylık dönem için yüzde 84,83 oranında zam alındı. Diğer 6 aylık dönemlerde ise enflasyon artı 2 artı 2 puan şeklinde zam uygulanacak. Sosyal haklarda ise ilk yıl için yüzde 100 oranında artış elde edildi. Grev nedeniyle ücretlerde bir kesinti yapılmayacak. Bilindiği üzere, grev kararımız milli güvenlik gerekçesiyle 'erteleme' adı altında yasaklanmıştı.

"BEKAERT GREVİMİZ SONRASI ARTIK GREV YASAKLARI TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATILMIŞTIR"

Birleşik Metal-İş üyesi Bekaert işçileri, Anayasa'dan doğan haklarını kullanarak grev yasağını tanımadılar ve 18 gün boyunca şanlı bir direniş gerçekleştirdiler. Bekaert grevimiz ile işçiler önemli kazanımlar elde ettiler. Ancak bu grev, esas olarak mali sonuçları üzerinden değil, Türkiye işçi sınıfı tarihindeki önemli yeri ile anılacaktır. Grev yasağına karşı yapılan bu şanlı grevle sendikal mücadelede artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bekaert grevimiz sonrası artık grev yasakları tarihin çöp sepetine atılmıştır.

"BEKAERT GREVİ, TÜM İŞÇİ SINIFINA HAYIRLI OLSUN"

Grevimizin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan başta Bekaert işçileri olmak üzere, grevimize destek ziyaretlerinde bulunan, dayanışma içinde işçi sınıfının yanında olan, önemli moral destek sunan tüm dostlarımıza dayanışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu başarı, aynı zamanda dayanışmanın, birlikte mücadelenin başarısıdır. Bekaert grevi, tüm işçi sınıfına hayırlı olsun."