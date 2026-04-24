Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliği: Formula 1'in Türkiye'ye Dönüşünü Memnuniyetle Karşılıyoruz

(ANKARA) - Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, " Formula 1'in 2027'den itibaren Türkiye'ye ve İstanbul Park'a dönüşünü memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Türkiye'nin 2027 yılından itibaren Formula 1'e döneceğini açıkladı. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu gelişmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Formula 1'in 2027'den itibaren Türkiye'ye ve İstanbul Park'a dönüşünü memnuniyetle karşılıyoruz. F1 inovasyon ve mühendisliğin zirvesinde yer alan; mobilite ve teknolojinin geleceğini şekillendiren - Birleşik Krallık'ın öncü rol oynadığı küresel bir platformdur."

