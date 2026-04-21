Türk Akademisinin düzenlediği "Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı" etkinlikleri Ankara'da başladı

Türk Akademisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliğiyle, "Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı ve Kurultayın Modern Türkoloji'nin Gelişimindeki Önemi" konulu bilimsel ve kültürel etkinlikler dizisinin ilk programını düzenledi.

Türk Akademisinden edinilen bilgiye göre, 1926'da Bakü'de gerçekleştirilen Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı kapsamındaki etkinlikler başkentte başladı.

Etkinliğe, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek ile Türkiye'nin önde gelen bilim insanları, araştırmacıları ve akademik çevre temsilcileri katıldı.

Program kapsamında Türk Akademisince, 1926 Birinci Türkoloji Kurultayı'nın tarihi bağlamını yansıtan arşiv fotoğraflarından oluşan sergi açılarak, uluslararası bilimsel projeler ve araştırmalar sonucunda basılan akademik yayınlar tanıtıldı.

Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, buradaki konuşmasında, 1926 Birinci Türkoloji Kurultayı'nın, Türk dünyasında ortak bilimsel ve kültürel bir alanın oluşumunda dönüm noktası olduğunu ve dönemin önde gelen aydınlarını dil, tarih ve Türkoloji araştırmaları etrafında bir araya getirdiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamındaki panelde, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın tarihsel önemi, Türkoloji araştırmalarına katkıları ve bugünün Türk dünyasında bilimsel işbirliğinin gelişim yönleri ele alındı.

Bu çerçevede katılımcılar, Türk Akademisinin ortak bilim alanının geliştirilmesindeki rolüne dikkati çekti.

Etkinliğin sonunda Türk Akademisi ile ASBÜ arasında işbirliği protokolü imzalanarak, tarafların bilimsel işbirliğini genişletme, ortak araştırma projeleri yürütme ve Türkoloji alanında kurumsal ilişkileri güçlendirme yönündeki niyetleri teyit edildi.

Öte yandan, Birinci Türkoloji Kurultayı'nda ortak bilimsel terminolojinin oluşturulması ve sözlüklerin hazırlanması konularına özel önem verilirken, aradan geçen 100 yıla rağmen bu gündem, Türk Akademisinin faaliyetlerinde somut biçimde devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Dillerine Yönelik Terminolojik Sözlükler Projesi çerçevesinde ekonomi, askeri alan, çevre, dilbilimi ve tıp alanlarında sözlükler yayımlandı.

Halihazırda bilişim teknolojileri, yapay zeka ile uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarında yeni sözlüklerin hazırlanması çalışmaları sürüyor.

Bu girişimler, Birinci Türkoloji Kurultayı çerçevesinde ortaya konulan tarihi fikirlerin devamı olarak değerlendirilirken, kardeş ülkeler arasındaki bilimsel diyaloğun sürekliliğini yansıtıyor.