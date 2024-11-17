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Birinci Ara Tatil Sona Erdi, Okullar Yeniden Açılıyor

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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci 18 Kasım'da ders başı yapacak. Birinci dönem 17 Ocak'ta tamamlanacak.

9 günlük tatilin ardından okullarda ders zili yeniden çalacak

Birinci ara tatil bugün sona eriyor

ANKARA - 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibarıyla tamamlanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, 9 günlük molanın ardından yarın tekrar sınıflarına dönecek. Birinci dönem ise 17 Ocak'ta tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 günlük birinci ara tatili bugün sona eriyor. Buna göre yaklaşık yaklaşık 20 milyon öğrenci 18 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek, ardından birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sonra erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

LGS 15 Haziran'da, YKS ise 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Birinci Ara Tatil Sona Erdi, Okullar Yeniden Açılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Güncel
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