Saat 9'u 5 geçe TOGG marka aracından açtığı şarkıya bakın

10 Kasım sabahı Atatürk'ü Anma Törenleri sırasında trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, aracının hoparlöründen Plevne Marşı'nı çaldı. Saat 09.05'te gerçekleşen olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ATATÜRK OSMANLI DÜŞMANI DEĞİLDİ"

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, paylaşıma tepki göstererek, "Atatürk Osmanlı düşmanı değildi, ama bu tür trollerin düşmanıydı", "Gazi Osman Paşa da bizim, Gazi Mustafa Kemal de", "Git savaş desen gitmez", "Cahillik büyük hastalık, Allah şifasını versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Olay, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yapılan saygı duruşu sırasında yapılan provokatif davranış olarak değerlendirildi.