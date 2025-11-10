Haberler

Saat 9'u 5 geçe TOGG marka aracından açtığı şarkıya bakın

Güncelleme:
10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın aracından Plevne Marşı çalması sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntüler için kullanıcılar, "Atatürk Osmanlı düşmanı değildi, bu davranış saygısızlık" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • 10 Kasım sabahı saat 09.05'te bir vatandaş, trafikte seyir halindeyken aracının hoparlöründen Plevne Marşı'nı çaldı.
  • Olay, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yapılan saygı duruşu sırasında gerçekleşti.
  • Sosyal medyada kullanıcılar, paylaşıma tepki gösterdi.

10 Kasım sabahı Atatürk'ü Anma Törenleri sırasında trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, aracının hoparlöründen Plevne Marşı'nı çaldı. Saat 09.05'te gerçekleşen olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ATATÜRK OSMANLI DÜŞMANI DEĞİLDİ"

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, paylaşıma tepki göstererek, "Atatürk Osmanlı düşmanı değildi, ama bu tür trollerin düşmanıydı", "Gazi Osman Paşa da bizim, Gazi Mustafa Kemal de", "Git savaş desen gitmez", "Cahillik büyük hastalık, Allah şifasını versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Olay, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yapılan saygı duruşu sırasında yapılan provokatif davranış olarak değerlendirildi.

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıerman genç :

Mecburmu herkes dikilmeye,,! Osmanlı İmparatorlarına hakaret edene saygı duymayana sevmiyorum diyene ceza varmı..!

Haber YorumlarıX X:

Tedavi olmanı tavsiye ederim. Psikiyatriste görün faydalı olur.

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Cehalet ..Hic kimse unutmasin, Atatürk bir Osmanli Pasasiydi..Cok yerlerde anlastilar veya anlasamadilar..fark etmez...Kullenmis Imparatorluktan bu ulkeyi tekrar meydana getirmeseydi bakalim o turkuyude calabilir miydin..Kara cehalet seni.

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

helal olsun toogg sahibine kıralsın

Haber YorumlarıSelim Demir:

akıllı adam işi biliyor

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

O MÜZİĞİ AÇAN OSMANLIYI DİZİLERDEN İZLİYOR.TAM OSMNLI ÇOCUĞU.

