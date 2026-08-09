Otoyolda Arıza Yapan Aracın Çantasını Çalan 2 Kuzen Tutuklandı

TARSUS-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda arızalanan hafif ticari aracın önüne otomobiliyle gelen Kemal Güvercin, yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tabletin içinde olduğu çantayı çaldı. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen Güvercin'in kuzeni Sergin Güvercin ise sürücüyü, "Burada hırsız çok, dikkat edin" diye uyardı. Gözaltına alınan 2 kuzen, tutuklandı.

Olay, 25 Temmuz'da, TAG Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Kahramanmaraş'tan Mersin'e giden İsmail Y.'nin hafif ticari aracı, gişeleri geçtikten yaklaşık 3 kilometre sonra arızalandı. Aracını güvenlik şeridinde park eden İsmail Y., arızanın giderilmesi için tamirci beklemeye başladı. Bu sırada otoyolda otomobiliyle ilerleyen Kemal Güvercin, yol kenarında bekleyen aracı fark etti. Geri manevra yapıp İsmail Y.'nin aracının önüne gelen Güvercin, aracın kapısını açıp, içinde yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tablet, 2 güneş gözlüğü ile kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı aldı. Kemal Güvercin, ardından aracına binip uzaklaştı. Hırsızlık anları ise araç kamerasına yansıdı.

10 DAKİKA SONRA KUZENİ GELDİ

İsmail Y., aracının arızası nedeniyle aynı noktada beklerken yaklaşık 10 dakika sonra bu kez bölgeye Güvercin'in kuzeni Sergin Güvercin geldi. Sergin Güvercin de aynı yöntemle arızalı aracın önüne yaklaşıp durdu. Bu sırada İsmail Y., Güvercin'i fark etti. İddiaya göre; kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Sergin Güvercin, araç sahibine, "Dikkat edin, burada hırsız çok" uyarısında bulundu. Güvercin, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra aracına binen İsmail Y., çantasının ve diğer eşyalarının yerinde olmadığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Araç kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Polislerin çalışması sonucu Kemal Güvercin ve Sergin Güvercin adreslerinde gözaltına alındı. Yapılan incelemede Kemal Güvercin'in cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Güvercin ve Sergin Güvercin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı