Haberler

Şanlıurfa'da 3 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da 3 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evde Ölü Bulundu Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da 3 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evde Ölü Bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 60 yaşındaki Sabriye Kömük'ün evinde yalnız başına yaşamını yitirdiği ve 3 gün sonra komşuları tarafından kötü kokuların fark edilmesiyle bulunarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirildi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Sabriye Kömük (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Birecik ilçesi Sancar Mahallesi Kaleli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Sabriye Kömük'ten bir süredir haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu fark etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sabriye Kömük'ü hareketsiz halde buldu. Sağlıkçıların kontrolünde Kömük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Kömük'ün Sabriye Kömük'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti