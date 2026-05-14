Şanlıurfa'da 3 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evde Ölü Bulundu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Sabriye Kömük (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Birecik ilçesi Sancar Mahallesi Kaleli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Sabriye Kömük'ten bir süredir haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu fark etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sabriye Kömük'ü hareketsiz halde buldu. Sağlıkçıların kontrolünde Kömük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Kömük'ün Sabriye Kömük'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı