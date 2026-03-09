Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Hassas burunlu köpek unsurlarının da katıldığı operasyonda, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
