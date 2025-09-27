Birecik'te Kelaynak ve Çizgili İshak Kuşları İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Kültür Vakfı üyelerince nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynak ve çizgili ishak kuşları için farkındalık etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Etkinlik kapsamında vakıf üyeleri, Meydan Mahallesi'nde, Fırat Nehri'nin beslediği söğüt ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanda bir araya geldi.

Halk arasında "söğütlük" olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenmekte olan çizgili ishak kuşunun barındığı alan olan bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde vakıf yetkilileri, Merkez Mahallesi'nde bulunan tarihi dernek binasının açılışını da gerçekleştirdi. Açılışın ardından sokakta kurulan sergide doğa ve kültür temalı resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dernek Başkanı Ziya Fincan, Birecik halkının doğal mirasa sahip çıkması için farkındalık yapılması gerektiğini belirterek, doğa ve kültür değerlerinin korunması konusunda gerekli adımların atılmasını istedi.

Üç gün sürecek program kapsamında, Birecik'te bulunan tarihi eserler ve kültürel alanlar da ziyaret edilecek. Yerinde yapılacak incelemelerle bu mekanlarda eksikler belirlenecek ve iyileştirilmesi için öneriler hazırlanacak.