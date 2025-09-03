Haberler

Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: Eski Ziraat Odası Başkanı Öldürüldü

Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: Eski Ziraat Odası Başkanı Öldürüldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada, eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada, eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Olay, 1 Eylül'de, Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde karşılaşan amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, daha sonra mahallede yeniden karşılaştı. Burada çıkan tartışma ise büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayı duyup mahalleye gelen eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
