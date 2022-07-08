Birecik'te 78 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı - Haberler

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Birecik'te 78 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

AA - Salih Darıcı - Güncel
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Birecik'te 78 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanlığınca belirlenen ve aralarında yetim ile öksüz çocukların da bulunduğu 78 çocuğa kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Salih Başkapan, bayram öncesi çocuklara kıyafetlerini teslim ettiklerini belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.

AA / Salih Darıcı - Güncel

Şanlıurfa Hisarcık Birecik Güncel Haberler

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