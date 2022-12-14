Bir ilimizde Valilik okul kantinlerine el attı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar

Aksaray Valiliği tarafından okul kantinleriyle ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı. Valilik, yaptığı tabloda kantincileri kurtaran fiyatları tek tek sıralayarak, üstündeki satışların yasaklanmasına karar verdi.

Enflasyonun artmasından en büyük nasibi alan kurumlardan biri de okullar oldu. Özellikle okul kantinlerindeki fiyatların fahiş seviyelere gelmesinin ardından öğrenciler alışveriş yapmakta zorlanmaya başladı.

AKSARAY'DA VALİLİK DURUMA EL ATTI

Benzer sorunların yaşandığı Aksaray'da ise Valilik konuya el attı. Valilik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kantinlerdeki ürünlerin maliyetleri tek tek hesaplandı. Daha sonra da kantincileri kurtaracak fiyat yazıldı. Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

İşte o liste: