Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde D.A. bir hafta önce tartıştığı S.T.'yi tabancayla karnından vurarak yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ve ona yardım eden arkadaşları yakalanarak gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde D.A. (20) bir hafta önce tartıştığı S.T.'nin (38) Liman Mahallesi Ebu Suud Caddesi'nde olduğunu öğrenip yanına gitti. D.A., yanında getirdiği tabancayla S.T.'yi karnından vurarak yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, D.A. ile saklanmasına yardım eden arkadaşları M.O. (35) ve K.Ç.'yi (32) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A. tutuklandı, M.O. ve K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.