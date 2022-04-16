Bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Çeşme Projesi'nin iptalini istedi

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB'a bağlı meslek örgütleri ile Çeşme Çevre Platformu gibi sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin bulunduğu grup, Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'nin iptal edilmesini talep etti.

Çeşme Alaçatı Sulak Alanı'ndaki basın açıklamasına, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP milletvekilleri ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Grup adına açıklamayı yapan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Balcılar, projenin bir rant projesi olduğunu ve Çeşme Yarımadası'nda ekolojik yıkıma yol açacağını savundu.

Projenin derhal iptal edilmesi gerektiğini ileri süren Balcılar, şöyle dedi:

"Yaşam destek sistemi olarak görülmesi gereken bu alanlara sahip çıkmak, iyileştirmek ve korumak yerine tüm bu ekosistemlerin sağlığını geri döndürülemeyecek şekilde bozabilecek mega proje istemiyoruz. Aksi takdirde bu kararların altında imzası bulunanlar, gelecekte yaşanacak olası kuraklık, trafik ve koku sorunlarında, doğal afeti gerekçe gösteremezler. Çünkü yaşanacak her türlü sorunun faili bizzat kendileridir! Danıştay 6. Dairesini Bilirkişi Raporu'nun dikkate alarak doğadan, havadan, sudan, topraktan yani yaşam hakkının kutsallığı üzerinden karar vererek kararı iptal etmesini istiyoruz."