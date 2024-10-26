Bir Cumhuriyet Şarkısı Filmi Vizyona Girdi

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi, vizyona girdiği ilk gün, yapımda rol alan Sinema Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından izlendi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ve ilk Türk operası olma özelliği taşıyan Özsoy Operası'nın sahnelenme hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" sinemaseverlerle buluştu.

Filme müzik desteği veren ve filmde rol alan Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, vizyonun ilk gününde filmi bir arada seyretti.

Sinema Senfoni Orkestrası Ankara Müdürü Mutlu Özer, iki ayrı orkestradan oluşan 60 kişilik bir ekiple filme katkı sunduklarını söyledi.

Çekimler sırasında çok keyif aldıklarını dile getiren Özer, filmin ilk vizyon gününde de 30 kişiden oluşan ekipleriyle bir araya gelme kararı aldıklarını, filmi birlikte izleyerek destek olmak istediklerini ifade etti.

Özer, filmi izlerken duygulandıklarını ve projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk operasının yaratılış hikayesinin içinde yer almak tüm arkadaşlarım gibi benim için de çok gururlandırıcı oldu." dedi.