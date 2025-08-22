Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen "Bir Anadolu Şenliği"nin ilk durağı Hakkari oldu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şenliğin Hakkari'de bugün coşkuyla başladığı hatırlatıldı.

Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye için kültür ve sanatla buluşulduğu belirtilen paylaşımda, "Kadim kültürümüzün izlerini taşıyan 'Bir Anadolu Şenliği' bugün Hakkari'de, Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'ın katılımıyla başladı. Konserlerden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden halk oyunlarına kadar kültürümüzün tüm renkleriyle il il dolaşarak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlayan şenliğin Hakkari'de 4 Eylül'e kadar devam edeceği kaydedildi.