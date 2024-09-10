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Bipolar Bozukluk Hastası Kadın, Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Oyuncaklar Yaparak Sergi Açtı

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Erzurum'da yaşayan Bahtınur Gül, bipolar bozukluk hastalığını sanatla yenmeyi başardı. Geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı oyuncaklarla beşinci kişisel sergisini açan Gül, gelirini engelliler derneğine bağışlayacağını söyledi.

ERZURUM'da yaşadığı kısa süreli evlilik sırasında yakalandığı bipolar bozukluk hastalığını sanatla yenmeyi başaran Bahtınur Gül (30), geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı oyuncaklarla 5'inci kişisel sergisini açtı. Açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisi Gül, keçeden yaptığı oyuncakların gelirini engelliler derneğine bağışlayacağını söyledi.

Necla- Erdal çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Bahtınur Gül, 21 yaşında evlendi. Eşinin ailesinden şiddet ve baskı gördüğünü söyleyen Gül'ün evliliği bir yıl sürdü. Yaşadığı kötü günler kendisinde bipolar bozukluk hastalığına neden oldu. Tedavi ile birlikte kendini küçük yaşlardan itibaren yeteneği olan el sanatlarına yönlendiren Bahtinur Gül, tamamı geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı eşyalarla beşinci kişisel sergisini İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde açtı. Bugüne kadar yaptığı sergiden elde ettiği geliri bağışladığını ifade eden Bahtınur Gül, ürettikleri ile hem yardımda bulunuyor hem umut oluyor hem de yaşadığı o kötü günlerden uzaklaşıyor. Hayalinde güzel sanatlar fakültesinde okumak olduğunu belirten Gül şunları söyledi:

"Henüz 21 yaşında iken evlendim. Eşimin ailesinin bana uyguladığı baskı ve şiddet nedeniyle 3 ayda rahatsızlandım ve gittiğim doktorda bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Zaten evliliğimin birinci yılında anlaşmalı boşandık. Tabii yaşadığım o kötü günleri unutmak için psikolojik tedavi gördüm. Tedavi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren yeteneğim olan el sanatlarına ağırlık verdim. Bir taraftan tedavi görüyor bir taraftan da geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığım eserlerle sergi açtım. Bu benim beşinci kişisel sergim. Sergilerden elde ettiğim geliri de ihtiyaç sahibi olan kurumlara ya da çocuklara bağışlıyorum. Bipolar bozukluk, psikolojik bir rahatsızlık. Günlük hayatın akışında kişiler ciddi sorunlar yaşayabilir. Hatta gerçekle bağlantısı olmayan sanrısal ve paranoyak düşüncelere sahip olabiliyor. Çok şükür evliliğimin bende bıraktığı kötü izleri sanatla yendim. İnanıyorum ki benim gibi birçok kişi vardır. Onlara tavsiyem sanata yönelmeleri. Liseden sonra hayalim güzel sanatlar fakültesine girebilmek."

Hedeflerine ulaşmak için yıllarca sabrettiğini belirten Gül, "Bu yolda yürüdüm, pes etmedim. Yıllar sonra hayalim olan sergilerimi açtım. Benim burada sergi açma sebebim, hem gençlere hem de benim teşhisimde olan hastalara örnek olmak. Şu mesajı bırakmak istiyorum. Eğer hayalleri varsa o hedeflere koşsunlar. Bırakmasınlar, yılmasınlar, pes etmesinler. İnşallah kimin hayallerinde ne varsa hepsinin gerçekleşmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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