Binlerce doktoru ilgilendiriyor! Bakan Koca, özlük haklarıyla ilgili müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından binlerce doktoru ilgilendiren bir paylaşımda bulundu. Koca, yeni hayata geçirecekleri uygulama sonrasında sözleşmeli doktorların daha yüksek özlük haklarına sahip olacaklarını ifade etti.

Sözleşmeli doktorların özlük haklarıyla ilgili şikayetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alındı. Bir süreden bu yana konuyla ilgili çalışma gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı'nın atacağı adımı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

"DAHA YÜKSEK ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP OLACAKLAR"

Koca, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak. Beyaz Reform" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HER POLİKLİNİĞE BİR SEKRETER"

Bakan Koca, Beyaz Reform etiketiyle dün yaptığı paylaşımda ise "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun. Mahsuplaşmanın kanunda lafzı olsa da gerçek hayatta hesabı kesildi" ifadelerini kullanmıştı.