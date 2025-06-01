Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu, TÜBİTAK 4004 Projesi ile Başarıya İmza Attı

Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu, TÜBİTAK 4004 Projesi ile Başarıya İmza Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu, 'Doğadan Sofraya Organik Tarım Elçileri-2' projesi ile TÜBİTAK tarafından üst üste 3 yıl boyunca kabul edilen tek proje oldu. Proje, öğrencilerin organik tarım konusunda eğitim almasını ve geleneksel yöntemlerin yerine iklim koşullarına uygun sürdürülebilir yöntemlerin benimsenmesini hedefliyor.

Bingöl'de TÜBİTAK 4004 başarısı

BİNGÖL - Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu'nun sunduğu 'Doğadan Sofraya Organik Tarım Elçileri-2' projesi TUBİTAK tarafından üst üste 3 yıldır kabul edilen tek proje oldu.

Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu Müdürü Ali Alın'ın yürütücülüğünü yaptığı Doğadan Sofraya Organik Tarım Elçileri-2 adlı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi tekrar kabul edildi. Bingöl'de üç yıldır üst üste bu alanda projeleri kabul edilen tek kurum Yeşilyurt Ortaokul oldu. Köyde doğayla iç içe yaşayıp geçimlerini tarımla sağlayan öğrencilerin sebzelerini, meyvelerini, istiridye mantarını ve kümes hayvanlarını bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak yetiştirme farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan proje, tarımda verimsizliğe sebep olan geleneksel yöntemlerden ziyade değişen iklim koşullarına uygun yöntemlerle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflenmekte. Proje kapsamında şuana kadar alınan yaklaşık 400 bin TL hibeyle köyde ikamet edip taşımalı eğitim kapsamında okuyan 20 farklı köyden 90 kız ve erkek öğrenciye, Bingöl Üniversitesi akademisyenleri ve öğretmenler tarafından uygulama bahçelerinde ve atölyelerde eğitim verildi.

Proje Yürütücüsü Okul Müdürü Ali Anlı "Okulumuz 15 farklı köyden gelen öğrenciler eğitim görmektedir. Dezavantajlı konuma sahip olan öğrencilerimizi sosyal ve kültürel açıdan desteklemek amacıyla ulusal hibe programı ve yarışmalara katılım sağlıyoruz. Bu nedenle 'Doğanda Sofraya Organik Tarım ve İşçilik' sloganı ile işe koyulduk. Bingöl Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği ile TUBİTAK 4004Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Destekleme programına başvuru yaptık. Son 3 yıldır TUBİTAK 4004 projesi kabul edilen tek kurumuz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında şuana kadar aldığımız hibe ile 20 farklı köyden gelen 45 kız 45 erkek olmak üzere toplam 90 öğrenciye tarım bilimleri kapsamında eğitim verildi. Eğitimlerin tamamı üniversitenin uygulama bahçelerinde görevliler tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tohumdan hasada kadar olan süreç uygulamalı olarak gösterildi. Tohumların saklama koşulları, fide üretimi, fidelerin dikimi ve bakımı, istiridye mantarının yetişme koşulları, organik tavuk ve yumurta üretimi gibi çalışmalar ele alındı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BİLİCİ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Sabah çiçek aldığı eşini öğlen silahla vurdu

Sabah çiçek aldığı eşini öğlen çocuklarının önünde silahla vurdu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.