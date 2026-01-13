Haberler

Bingöl ve Elazığ'da 542 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplamda 542 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yol açma çalışmaları için ekipler, 110 personel ve 53 araçla görev başında.

Bingöl ve Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle 542 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 45, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 28, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 219 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Öte yandan Karlıova'da etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde araçlar karla kaplandı.

Elazığ

Elazığ'ın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 67, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 60, Maden'de 38, Karakoçan'da 21, Keban'da 21, Kovancılar'da 17, Palu'da 26 ve Sivrice'de 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 323 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
