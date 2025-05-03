Bingöl Valisi Usta'dan Gazze İçin Kurban Bağışı

Bingöl Valisi Usta'dan Gazze İçin Kurban Bağışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bağışının amacını ve TDV'nin kampanyasına katılımını duyurdu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDV'nin vekaletle kurban kesim kampanyasına katıldığını belirtti.

Usta, "Kurbanımı Filistinli kardeşlerimize bağışladım. Makbuzumu İl Müftümüz ve TDV Şube Başkanımız Orhan İmamoğlu'ndan teslim aldım. Mevlam kurbanlarımızı kabul eylesin. Siz de destek olun, bir kurbanla umut olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.