Bingöl'de, 2025 yılında asayiş olaylarının aydınlatma oranı yüzde 99

BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 'Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda 2025 verilerini karşılaştırmalı açıkladı. Usta, asayişte aydınlatma oranının yüzde 99'a ulaştığını, PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını bildirdi. Son kararname ile Yalova Valisi olarak atanan Usta, Bingöl'e veda mesajı verdi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, valilikte düzenlenen toplantıda 2025 yılında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Toplantıya ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ile İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da katıldı. Kişilere karşı işlenen suçlara ilişkin 2024'te 2 bin 905 olan suç sayısının 2025'te yüzde 6 azalışla 2 bin 729'a gerilediğini belirten Usta, kasten öldürme olay sayısının 7'den 3'e düştüğünü kaydetti.

'DEAŞ VE PKK'YA 2 BİN 862 OPERASYON'

Terörle mücadele verilerini de paylaşan Vali Usta, terör örgütlerine yönelik yıl boyunca toplam 2 bin 862 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçuna yönelik ilimizde 7 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 7'si tutuklanmış, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Terörle mücadele kapsamında tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 200 artış yaşanmıştır" dedi.

Vali Usta, ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bin 461 hesaba da erişim engeli getirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 87 TUTUKLAMA

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188. madde uyarınca 93 imal ve ticaret operasyonu yapıldığını ifade eden Vali Usta, "Bu operasyonlarda gözaltına alınan 143 şahsın 87'si tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda 241 kilogram esrar, 1.379 gram metamfetamin, 165 bin kök kenevir ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'BU ŞEHİRDE BİR ÖMÜR DEVAM EDECEK DOSTLUKLAR KURDUM'

Toplantının sonunda, son kararname ile Yalova Valisi olarak atandığını hatırlatan Ahmet Hamdi Usta, Bingöl halkına veda etti. Görev süresi boyunca Bingöl'ün her köşesine ulaşmaya çalıştığını belirten Usta, şöyle konuştu:

"Cesur insanların şehri Bingöl'den ayrılıyorum. Bu şehirde bir ömür devam edecek dostluklar kurdum. Sizlerle birlikte Çapakçur'un yazını kışını yaşadık. Kırdığımız kalpler varsa helallik istiyorum. Bir huzur ve istikrar şehri olan Bingöl'ün bu karakterinin yeni Valimiz Sayın Cahit Çelik'le artarak devam etmesini temenni ediyorum."

