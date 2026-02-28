Haberler

Bingöl Valisi Çelik, Togg makam aracıyla çocukları gezdirdi

Bingöl Valisi Çelik, Togg makam aracıyla çocukları gezdirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİNGÖL Valisi Cahit Çelik, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Güveçli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, Togg makam aracını kullanarak çocuklara köy turu attırdı.

BİNGÖL Valisi Cahit Çelik, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Güveçli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, Togg makam aracını kullanarak çocuklara köy turu attırdı.

Vali Cahit Çelik, dün merkeze bağlı Güveçli köyünü ziyaret etti. Cuma namazını köy sakinleriyle birlikte kılan Vali Çelik, ardından vatandaşlarla buluştu. Talep ve önerileri dinleyen Vali Çelik'e ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da eşlik etti. Cami çıkışında çocuklarla sohbet eden Vali Çelik, daha sonra onları Togg marka makam aracına davet etti. Direksiyon koltuğuna geçen Vali Çelik, çocuklara köy içinde tur attırdı.

'DAİMA SAHADA OLACAĞIZ'

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Vali Cahit Çelik, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak, "Her bir hemşehrimizin görüşü bizim için son derece önemlidir. Bu şehirde kalıcı hizmetler üretmek için daima sahada olacak, vatandaşlarımızla istişare halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Köy sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çelik'e görevinde başarı diledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül

Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül