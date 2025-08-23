Bingöl Üniversitesi'nden Uluslararası Öğrencilere Destek Amacıyla Büyükelçi Görüşmeleri

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, uluslararası öğrencilerin vize işlemleri, öğrenci belgeleri ve harç yatırma süreçleriyle ilgili büyükelçilerle görüştü.

Üniversitenin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Rektör Çelik'in Bangladeş Dakka Büyükelçisi Ramis Şen ve Mısır Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede öğrencilerin uluslararası öğrencilerin vize işlemleri, öğrenci belgeleri ve harç yatırma süreçleri gibi konuları ele aldığı ifade edilen paylaşımda, şunlara yer verildi:

"Bu görüşmelerle üniversite 60 farklı ülkeden gelen 1100 uluslararası öğrenciye daha iyi hizmet sunmayı ve karşılaştıkları bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor. Uzun vadeli vizyon kapsamında ise uluslararası öğrenci sayısının 5 bine çıkarılması planlanıyor. Bingöl Üniversitesi yönetimi, uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını daha verimli sürdürebilmeleri için destek çalışmalarını kararlılıkla devam ettireceğini vurguladı."