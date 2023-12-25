Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Kabayel Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli personeli ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, karakolu ziyaret eden Kaymakam Başar, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma personeliyle görüştü.

Başar, karakolun genel durumu hakkında bilgi alarak, personele görevinde başarılar diledi.