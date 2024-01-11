Bingöl'ün Yedisu ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle 2 ilkokulda eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle 2 ilkokulunda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları, kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle, Yedisu ilçemizde tedbir amaçlı olarak 12 Ocak 2024'te Kürdan ve Döşengi ilkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.